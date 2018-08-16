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При детонации взрывчатых веществ на шахте "Обуховская" пострадали три человека

17:48
  • четверг
  • 16 августа 2018

При детонации взрывчатых веществ на шахте "Обуховская" в Ростовской области пострадали три человека. Они госпитализированы.

В Ростовской области на шахте "Обуховская" произошла детонация взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Пострадали трое горнорабочих. Они госпитализированы. Инцидент произошел в городе Зверево. Информацию подтвердили в региональном МЧС. На место отправлены два отряда горноспасателей. На поверхность пострадавших поднять пока не удалось.

15 августа стало известно, что на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области случился отвал железной руды - это произошло на глубине 250 метров. Один человек погиб, еще один пострадал.

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