При детонации взрывчатых веществ на шахте "Обуховская" пострадали три человека

При детонации взрывчатых веществ на шахте "Обуховская" в Ростовской области пострадали три человека. Они госпитализированы.

В Ростовской области на шахте "Обуховская" произошла детонация взрывчатых веществ, передает ТАСС.

Пострадали трое горнорабочих. Они госпитализированы. Инцидент произошел в городе Зверево. Информацию подтвердили в региональном МЧС. На место отправлены два отряда горноспасателей. На поверхность пострадавших поднять пока не удалось.

15 августа стало известно, что на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области случился отвал железной руды - это произошло на глубине 250 метров. Один человек погиб, еще один пострадал.