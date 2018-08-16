Владимирский губернатор сравнила трассу М-7 с немецким автобаном

Трасса М-7 "Волга" после реконструкции стала лучше, чем дорога из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. Об этом заявила губернатор Владимирской области Светлана Орлова на встрече с Владимиром Путиным. Президент в ответ заметил, что "ей виднее".

Владимир Путин провёл в Ново-Огарёве рабочую встречу с губернатором Владимирской области Светланой Орловой. Как сообщает "ТВ Центр", обсуждали социально-экономическую ситуацию в регионе и, в том числе итоги реконструкции федеральной трассы "Волга".

Владимир Путин: "Дорогу достроили?"

Светлана Орлова: "Дорога М-7, знаете, лучше, чем трасса из Франкфурта-на-Майне в Страсбург".

Путин: "Ну, вам виднее".

Орлова: "14 миллиардов федеральных денег. Тогда хотели забрать, но мы попросили вас, вы отстояли. 11 переходов, практически теперь нет там смертей. Очень много гибло людей, детей, школьников. Защитные экраны, население тоже довольно, что защитные экраны. Поэтому за это особое спасибо".

Одним из главных событий года для Владимирской области стало празднование 850-летия города Гороховца. На подготовку к юбилею были выделены в том числе и федеральные средства. Они позволили провести масштабные ремонтно-реставрационные работы и укрепить славу Гороховца как одного из красивейших городов России. На очереди - благоустройство и обновление инфраструктуры Суздаля.