ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Челябинске депутаты помогли детям погасить ипотеку после смерти матери

20:35
  • четверг
  • 16 августа 2018

Трое детей из Челябинской области, которых после гибели матери выселяли из квартиры, взятой в ипотеку, похоже, смогут сохранить жильё. Оказавшимся в столь трудной ситуации подросткам вызвались помочь местные депутаты. Они соберут необходимую сумму для погашения задолженности. С руководством банка этот вопрос уже согласован.

Старшему из братьев Ване - 13. Язык не поворачивается назвать их злостными неплательщиками, однако, таково решение суда. Братьям Березиным еще бы в игрушки играть, а приходится думать, где взять денег на долг по ипотеке. Квартира с обременением досталась им в наследство. Мать погибла три года назад, передает "ТВ Центр".

Отец детей Иван Березин с женой Юлией был в разводе. После ее смерти ипотечную квартиру унаследовали только дети, а вместе с ней и долг - 947 тысяч рублей, который они теперь должны выплатить. В противном случае банк грозит мальчикам выселением. Отец работает слесарем в совхозе. С воспитанием помогает бабушка.

"Кушать готовить бабушка научила, гладить тоже у меня не очень получалось. Гладить вещи в школу, в садик. Уборка, есть уборка. Старший сын мне помогает. Когда уже произошел суд, мы действительно испугались. Потому, что остаться на улице с тремя детьми - врагу не пожелаешь", - говорит Иван Березин.

Общий доход семьи — 32 тысячи рублей на четверых. Просили отсрочку, от долга ведь не отказываются, но банк предпочел решать вопросы через суд. Обычно в таких случаях помогает страхование жизни заемщика, но банки при ипотечном кредитовании только лишь рекомендуют заключить такой договор. От его наличия, например, может зависеть величина процентной ставки. Юлия Березина страховку не оформила, а малолетних наследников теперь предлагают признать банкротами, закон позволяет. 

"Да, это уникальная такая ситуация для России, когда фактически дети 5-6 лет будут писать заявление в дело о банкротстве. Нужно понимать, что размер долга на наследников не может быть больше, чем они получили имущество. Это - железобетонное правило", - говорит правозащитник Вячеслав Куриллин.

Квартиру оценили в 700 тысяч рублей. Банк же требует больше и суд эти требования поддержал. За братьев Березиных вступились жители их родного поселка - готовы собрать деньги. В четверг пришла новость, что делать этого не придется. Региональное отделение "Единой России" погасит долг.  

Областные депутаты пообещали помогать семье и дальше. Осенью Ваня пойдет в 7 класс, а у Артемия с Арсением начнется подготовка к школе. Они уже хорошо усвоили иногда справедливость превыше  правосудия.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Депутаты Челябинской области
Депутаты Челябинской области
Дети из Челябинской области
Дети из Челябинской области
Ребенок из Челябинской области
Ребенок из Челябинской области
Депутаты Челябинской области
Депутаты Челябинской области
Отец детей
Отец детей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100