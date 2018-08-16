В Челябинске депутаты помогли детям погасить ипотеку после смерти матери

Трое детей из Челябинской области, которых после гибели матери выселяли из квартиры, взятой в ипотеку, похоже, смогут сохранить жильё. Оказавшимся в столь трудной ситуации подросткам вызвались помочь местные депутаты. Они соберут необходимую сумму для погашения задолженности. С руководством банка этот вопрос уже согласован.

Старшему из братьев Ване - 13. Язык не поворачивается назвать их злостными неплательщиками, однако, таково решение суда. Братьям Березиным еще бы в игрушки играть, а приходится думать, где взять денег на долг по ипотеке. Квартира с обременением досталась им в наследство. Мать погибла три года назад, передает "ТВ Центр".

Отец детей Иван Березин с женой Юлией был в разводе. После ее смерти ипотечную квартиру унаследовали только дети, а вместе с ней и долг - 947 тысяч рублей, который они теперь должны выплатить. В противном случае банк грозит мальчикам выселением. Отец работает слесарем в совхозе. С воспитанием помогает бабушка.

"Кушать готовить бабушка научила, гладить тоже у меня не очень получалось. Гладить вещи в школу, в садик. Уборка, есть уборка. Старший сын мне помогает. Когда уже произошел суд, мы действительно испугались. Потому, что остаться на улице с тремя детьми - врагу не пожелаешь", - говорит Иван Березин.

Общий доход семьи — 32 тысячи рублей на четверых. Просили отсрочку, от долга ведь не отказываются, но банк предпочел решать вопросы через суд. Обычно в таких случаях помогает страхование жизни заемщика, но банки при ипотечном кредитовании только лишь рекомендуют заключить такой договор. От его наличия, например, может зависеть величина процентной ставки. Юлия Березина страховку не оформила, а малолетних наследников теперь предлагают признать банкротами, закон позволяет.

"Да, это уникальная такая ситуация для России, когда фактически дети 5-6 лет будут писать заявление в дело о банкротстве. Нужно понимать, что размер долга на наследников не может быть больше, чем они получили имущество. Это - железобетонное правило", - говорит правозащитник Вячеслав Куриллин.

Квартиру оценили в 700 тысяч рублей. Банк же требует больше и суд эти требования поддержал. За братьев Березиных вступились жители их родного поселка - готовы собрать деньги. В четверг пришла новость, что делать этого не придется. Региональное отделение "Единой России" погасит долг.

Областные депутаты пообещали помогать семье и дальше. Осенью Ваня пойдет в 7 класс, а у Артемия с Арсением начнется подготовка к школе. Они уже хорошо усвоили иногда справедливость превыше правосудия.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".