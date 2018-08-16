В Италии сработало взрывное устройство у отделения партии "Лига"

В итальянском городе Виллорба произошел взрыв у здания отделения партии "Лига". В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли наряды полиции и взрывотехников. Саперы обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало, и обезвредили его.

Взрывное устройство сработало в четверг рядом со зданием отделения правящей итальянской партии "Лига" в городе Виллорба, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На место происшествия ранее прибыли полиция и взрывотехники. Они нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Его обезвредили саперы. В результате случившегося никто не пострадал.

16AGO 14:00 #suemTV è intervenuto con @vvfveneto in supporto agli #artificieri di @poliziadistato per sospetti ordigni rinvenuti presso la sede di Lega Nord a #Villorba pic.twitter.com/zeGihUT3wB — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 16, 2018

Новое правительство Италии было сформировано 31 мая из представителей популистских партий "Лига" и "Движение "5 звезд", выступающих с критикой европейской интеграции и за ограничение притока в страну нелегальных мигрантов.