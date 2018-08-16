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Минфин будет проверять расходы бюджета с целью экономии

18:34
  • четверг
  • 16 августа 2018

Минфин намерен ежегодно проводить аудит бюджетных расходов и искать возможности экономии на некоторых из них. Конкретные меры, предложенные ведомством, будет рассматривать специально созданная правительственная комиссия. Проверки могут затронуть любые бюджетные ассигнования за рядом исключений, к которым, в частности, относятся трансферты в Пенсионный фонд и обслуживание госдолга.

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликовали проект постановления, согласно которому Министерство финансов России будет ежегодно проводить аудит бюджетных расходов и искать возможности экономии на некоторых из них. Об этом сообщает РИА "Новости".

Полученные в ходе таких обзоров результаты намерены учитывать при подготовке поправок в бюджет. Предложенные Минфином способы экономии будет рассматривать специально созданная правительственная комиссия. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что экономия не должна приводить к ухудшению ожидаемых результатов социально-экономического развития.

Проверки могут затронуть любые бюджетные ассигнования, однако есть несколько исключений. К ним, в частности, относятся субвенции регионам и дотации на выравнивание их бюджетной обеспеченности, а также трансферты в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС и расходы на обслуживание государственного долга и на государственную программу вооружений.

13 августа Минфин предложил ввести в России экологический налог, дополнив им Налоговый кодекс страны. Он призван заменить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которые ведомство считает неэффективными. После этого в Минприроды заявили, что предложение Минфина должно быть обосновано. В природном ведомстве выразили сомнение в том, что превращение экологического сбора в налог гарантирует целевое использование средств на создание мусороперерабатывающих мощностей.

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