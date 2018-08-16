При взрыве на шахте в Ростовской области погиб один человек

При взрыве на шахте "Обуховская" в Ростовской области погиб один человек, еще пятеро пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Детали инцидента в настоящий момент устанавливаются.

В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Ростовской области уточнили подробности взрыва на шахте "Обуховская". Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Шесть человек было в шахте, сейчас их достали: один погибший, пять пострадали", - сообщили в МЧС.

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что на место происшествия были отправлены два отряда горноспасателей. Причиной произошедшего стала детонация взрывчатых веществ. Детали инцидента в настоящий момент устанавливаются.