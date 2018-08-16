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СМИ: число жертв наводнений в Индии приблизилось к 100

19:18
  • четверг
  • 16 августа 2018

Жертвами наводнений в индийском штате Керала в период с 8 по 16 августа стали уже 97 человек, пишут местные СМИ. Во всех 14 районах штата объявлен "красный" уровень опасности. Нарушена работа транспорта и образовательных учреждений, некоторые участки затоплены целиком.

Как сообщает газета Indian Express, жертвами наводнений в индийском штате Керала в период с 8 по 16 августа стали 97 человек. Внимание на публикацию обратило РИА "Новости".

Во всех 14 районах штата объявлен "красный" уровень опасности. Из-за действий стихии оказалась нарушена работа транспорта и образовательных учреждений. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 имеющихся там дамб. 

Мощные муссонные ливни идут в штате Керала с середины прошлой недели. Они спровоцировали наводнения, оползни и сели - затоплены целые районы, в особенности те, что расположены в низинах.

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