В ЦИК назвали самодеятельностью сбор данных о поездках россиян в день выборов

Региональные избиркомы запросили у турфирм информацию о поездках россиян в день выборов, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В ЦИК, комментируя эту информацию, назвали возможные обращения избиркомов к турагентствам самодеятельностью и пообещали разобраться в ситуации.

В ЦИК разберутся с ситуацией вокруг региональных избиркомов, которые, по данным Российского союза туриндустрии, требуют от турфирм информацию о поездках россиян в день выборов.

"Если откуда-то такое письмо поступило, то это, конечно, самодеятельность, естественно, ЦИК даст по этому поводу свои разъяснения", - заявил агентству ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сообщила, что туркомпании начали получать письма из избиркомов с требованием предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов будут находиться на отдыхе вне города. В частности, их попросили до 1 сентября сообщить полное имя, дату рождения и место регистрации таких туристов.