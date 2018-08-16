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Путин соболезнует в связи со смертью экс-премьера Индии

19:55
  • четверг
  • 16 августа 2018

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи. Его будут помнить как политика, который внес большой личный вклад в развитие отношений между Москвой и Нью-Дели, отметил президент России.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Его будут помнить как политика, внесшего большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами, в становление российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в послании российского лидера на имя президента и премьер-министра Индии.

 

Атал Бихари Ваджпаи умер 16 августа в возрасте 93 лет. Он возглавлял индийское правительство дважды - с мая по июнь 1996 года, а также с марта 1998 года по май 2004 года.

Ваджпаи неоднократно встречался с Путиным в рамках официальных визитов и в ходе международных форумов. В 2000 году лидеры двух стран подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, ставшую первым документом такого рода в отношениях между Индией и Россией.

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