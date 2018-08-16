Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов за вклад в укрепление всестороннего сотрудничества. Кроме того, орденом Франциска Скорины была награждена генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, передает "Коммерсант" со ссылкой на сайт белорусского лидера.

Отмечается значительный личный вклад, который Кадыров внес в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества.

Кроме того, орденом Франциска Скорины была награждена генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Лукашенко отметил ее особые заслуги в культурно-просветительской деятельности, а также успехи в укреплении культурных связей между Белоруссией и Россией.

14 августа Лукашенко потребовал подготовить предложения по замене руководства правительства, так как оно "пофигически относится к поручениям президента".

23 июля президент Владимир Путин пригласил Лукашенко посетить Россию. Встреча двух лидеров может состояться в ближайшее время в Сочи.