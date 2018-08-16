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Кандидаты на должность мэра Москвы обсудили развитие малого и среднего бизнеса

22:47
  • четверг
  • 16 августа 2018

Мосгоризбирком утвердил текст и количество бюллетеней на выборах мэра 9 сентября. Всего будет напечатано 6,5 миллиона экземпляров. Почти половина из них предназначена для автоматических комплексов обработки. Решено, что имена и информация о кандидатах будут размещены в бюллетенях в алфавитном порядке. Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов и Сергей Собянин.

Волонтеры штаба Сергея Собянина проводят агитацию не только в самых людных местах Москвы. Добровольцы приходят и во дворы спальных районов. Рассказывают о программе кандидата, принимают наказы горожан. Жители Марьиной Рощи даже растерялись, когда их попросили высказать пожелания, отмечает "ТВ Центр".
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"Благоустройство дворов, озеленение - это мне очень нравится. Это мечта, которая осуществляется. Это довольно приятно видеть - что изменения во дворах за многие годы начались, и довольно успешно", - сказала житель района Марьина Роща Галина Жукова.

За Сергея Собянина агитируют также более тысячи муниципальных депутатов. В штабе их работу считают наиболее ценной. Эти люди сами прошли через выборы и прекрасно знают, что нужно избирателю на местах. Команда кандидата готова выполнить эти пожелания.

"Наше желание - что если у них есть какие-то проблемы, мы можем их решить в ходе избирательной кампании, чтобы мы могли быть связующим звеном между горожанами и исполнительной властью, потому что практика показывает, что очень многие проблемы можно решить уже сейчас", - заявил руководитель избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков.

Кандидат на пост мэра Михаил Дегтярев посетил выставку "Туристская неделя регионов". Представитель ЛДПР считает, что туризм может приносить прибыль не только в бюджет государства или субъектов федерации, но и наполнять карманы обычных граждан.

"Чтобы каждый, кто хочет, мог быть самозанятым предпринимателем. Изготавливать сувениры, принимать у себя дома, покормить туриста, предложить услуги, может быть, экскурсионные услуги", - пояснил кандидат на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев.

Кандидат Вадим Кумин встретился с представителями Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта. Претендент на пост мэра от КПРФ обсудил с ними самые актуальные вопросы отрасли и пообещал, что будет участвовать в решении споров между работниками и работодателями.

"Маяковский писал: "Голос единицы тоньше писка". Правильно? Вот, собственно говоря, еще одно доказательство. Поэтому я очень приветствую, мы все приветствуем, что вы объединяетесь. Это только так можно делать. И мы встаем на вашу сторону, объединяемся вместе с вами. Будем работать", - пообещал кандидат на должность мэра Москвы Вадим Кумин.

В СМИ продолжаются дебаты кандидатов. Тема сегодняшней дискуссии: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Москве". По словам Михаила Балакина, такой бизнес вносит значительный вклад в городской бюджет.

"Порядка 47-50%, на самом деле, платит потребительский рынок. То есть это тот самый малый и средний бизнес, который фактически осуществляет наше нормальное житие в городе Москве. Это те люди, которые создают нам комфортные условия для проживания, это те люди, которые занимаются обслуживанием нас, и их, безусловно, надо поддерживать", - уверен кандидат на должность мэра Москвы Михаил Балакин.

Кандидат Илья Свиридов в ходе дебатов заявил, что для развития малого и среднего бизнеса необходимо вернуть коммерческие помещения в ведение районных управ.

"У меня есть в программе большой пункт. Он называется "Развитие местного самоуправления". Я считаю, что москвичи - это нормальные и здравые люди, которые вполне в состоянии управлять, в том числе теми помещениями, которые принадлежат городу в их районах. Нет проблем. И тогда будет развиваться и малый, и средний бизнес. И будут там башмачники, и будут там продавцы батарей, и будут там галантереи", - сказал кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов.

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами совместно с членами Мосгоризбиркома отправились на так называемые дачные избирательные участки в Наро-Фоминском городском округе. Предстоящие выборы мэра Москвы впервые расширили свои границы. Пункты голосования организованы в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Специально для тех, кто хочет последние теплые дни провести на даче.

"На вечер вчерашнего дня поступило более 50 тысяч заявлений москвичей о голосовании по месту нахождения. Из них большая часть таких заявлений - это именно заявления, которые поступили на дачные избирательные участки. Это лишний раз подтверждает большую востребованность у людей, москвичей именно такого вида голосования", - заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Зарегистрироваться для голосования по месту нахождения можно в офисах "Мои документы" или удаленно на сайте "Госуслуг". Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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