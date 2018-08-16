Лондон ответил на обвинения в прослушке переговоров по Brexit

В Евросоюзе разгорается новый шпионский скандал. На этот раз - без участия России. Брюссель обвиняет Лондон в прослушке переговоров по Brexit. Якобы после одной из закрытых презентаций у Великобритании оказались данные, предназначенные исключительно для внутреннего пользования. Британская сторона все обвинения отрицает и выражает надежду на то, что Брюссель и Лондон на фоне предстоящего развода смогут найти компромисс по вопросам экономики, безопасности и обороны.

На очередных переговорах в Брюсселе британскую делегацию встречают с недоверием, передает "ТВ Центр". За два дня сторонам, оформляющим развод, нужно прийти к компромиссу по множеству вопросов. Но как договариваться честно, если Лондон заподозрили в двойной игре. Журналисты Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники, пишут, что спецслужбы Великобритании шпионят за партнерами из Евросоюза.

"Опасения ЕС по поводу прослушки были озвучены 13 июля на встрече в Европейском Совете Сабиной Вейянд - членом делегации Евросоюза по переговорам по Brexit. Как сказала Вейянд официальным лицам ЕС, присутствовавшим на заседании рабочей группы, нельзя исключать, что британская разведка проникает на их встречи", - говорится в публикации.

В Евросоюзе удивляются осведомленностью британской стороны. Якобы эксперты ЕС подготовили конфиденциальный доклад, где раскритиковали планы Великобритании остаться в едином рынке Европы.

Позже его планировали опубликовать, чтобы сделать Лондон более сговорчивым, но там уже все знали. По данным Daily Telegraph, британцы приняли контрмеры "на самом высоком уровне", возможно, сама Тереза Мэй убедила Ангелу Меркель документ с критикой не обнародовать. Эксперты подобным разоблачением не удивлены - слишком большие ставки.

"К сожалению, мы живем в ситуации, когда для четкой ориентации в политической обстановке, когда политическому истеблишменту нужна максимальная информация, в том числе полученная и по секретным каналам. Нужно понимать, о чем говорят европейские политики в плане более жестких или менее жестких мер по отношению к Англии. Чем они ее будут шантажировать или где они могут пойти на уступки", - прокомментировал эксперт по международной безопасности и терроризму Иосиф Линдер.

В Британии заявили, что у европейских политиков слишком развито воображение. Якобы всю нужную информацию они получают от "болтливых" брюссельских бюрократов. Впрочем, переговоры, проходящие в данный момент, отличаются особым уровнем безопасности. Все члены делегаций допускаются на них без личных электронных устройств, а британцы привезли в Брюссель собственные принтеры. Высмеивая оппонентов, они тоже опасаются шпионажа - экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис приезжал на переговоры с непроницаемым для просвечивания чемоданом и менял свои умные часы на механические, чтобы исключить возможность взлома. Всё это показывает невероятно низкий уровень доверия сторон, ведь каждый не защищает, а отвоевывает свои интересы.

"Стороны - с одной стороны, Евросоюз, а с другой, Великобритания - пытаются уже играть друг против друга. При этом очень жестко. То есть мы говорим о формировании экономической войны между Евросоюзом и Великобританией", - считает доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Лондон хочет выйти из Евросоюза, сохранив максимум экономических преференций, и при этом не платить ничего. Однако в Брюсселе, похоже, готовы отказать англичанам в праве на беспошлинную торговлю. Шансы, что стороны разойдутся мирно - европейские политики уже оценивают в 50 на 50. А время поджимает - соглашение о выходе Великобритании из ЕС должно быть достигнуто к октябрю.

Пётр Вершинин. Игорь Константинов. Андрей Талалай. "ТВ Центр".