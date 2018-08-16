"Уфа" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Уфа" пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. По сумме двух встреч команда оказалась сильнее люксембургского "Прогресса" (4:3). В плей-офф за путевку в групповой этап ЛЕ "Уфе" предстоит сыграть с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения).

Футбольный клуб "Уфа" по сумме двух встреч оказался сильнее люксембургской команды "Прогресс" и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, сообщает "Интерфакс".

Ответная встреча на поле "Прогресса" завершилась со счетом 2:2, в первой игре российский клуб одержал победу со счетом 2:1. В плей-офф за путевку в групповой этап ЛЕ "Уфе" предстоит сыграть с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Марибор" (Словения).

14 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский "Спартак" и греческий ПАОК сыграли безголевую ничью. После этого российский клуб покинул розыгрыш ЛЧ, так как уступил в первой встрече, и будет представлять Россию в Лиге Европы.