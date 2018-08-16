США пригрозили Турции новыми санкциями

Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Анкары, если Турция не отпустит американского пастора Эндрю Брансона. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Вашингтон готов ввести новые санкции против Анкары, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден, передает РИА Новости.

"Мы планируем сделать больше, если они не отпустят его быстро", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. После этого Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. Эти санкции, а также ряд других факторов привели к резкому падению курса турецкой лиры.

В ответ Турция повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.

Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года. Его обвиняют в шпионаже и связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена.