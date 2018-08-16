Трамп обозначил неспособность Китая предложить США приличную торговую сделку

На заседании президентского кабинета Дональд Трамп заявил, что Китай не в состоянии предложить США приличную торговую сделку, пишет Bloomberg. Глава Белого дома при этом добавил, что переговоры продолжаются.

Как пишет Bloomberg, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает предложения властей Китая достаточно адекватными для заключения новой торговой сделки. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что переговоры продолжаются. Во всяком случае, об этом сам глава Белого дома заявил на заседании президентского кабинета.

8 августа стало известно, что власти США опубликовали список товаров из Китая, которые начнут облагать пошлинами с 23 августа. В него попали около 300 наименований, на которые будет введен сбор в 25 процентов. Тогда подчеркивалось, что министерство торговли Китая уже подготовило свой ответ США.

3 августа сообщалось, что Госсовет КНР утвердил перечень из более чем пяти тысяч американских товаров, в отношении которых будут действовать повышенные сборы, на сумму в 60 миллиардов долларов.

Трамп 1 августа поручил своему представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть введение новых пошлин на китайские товары в размере 25 процентов на общую сумму в 200 миллиардов долларов. В июне Вашингтон ввел аналогичные сборы на ввоз продукции из КНР на 50 миллиардов долларов.