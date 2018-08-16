Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис года

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2018 года - его возглавила 33-летняя Скарлетт Йоханссон с показателем в 40,5 миллиона долларов за 12 месяцев. Далее идут Анджелина Джоли (28 миллионов) и Дженнифер Энистон (19,5 миллиона).
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис 2018 года - его возглавила 33-летняя Скарлетт Йоханссон, которая за 12 месяцев заработала 40,5 миллиона долларов.
На втором месте расположилась Анджелина Джоли с показателем в 28 миллионов. Третья - Дженнифер Энистон, которой удалось заработать 19,5 миллиона.
В топ-10 также попали Дженнифер Лоуренс (18 миллионов), Риз Уизерспун (16,5 миллиона), Мила Кунис (16 миллионов), Джулия Робертс (13 миллинов), Кейт Бланшетт (12,5 миллиона), Мелисса Маккарти (12 миллионов) и Галь Гадот (10 миллионов).
Суммарно первая "десятка" рейтинга заработала 186 миллионов долларов. В прошлом же году на вершине списка была Эмма Стоун с 26 миллионами, но в 2018-м она в рейтинг не попала.
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