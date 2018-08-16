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Фигурантку дела "Нового величия" Дубовик перевели под домашний арест

21:21
  • четверг
  • 16 августа 2018

Фигурантку дела "Нового величия" Марию Дубовик отпустили из СИЗО. Суд перевел ее под домашний арест. Ранее в четверг меру пресечения также смягчили для 18-летней Анны Павликовой.

Суд в Москве перевел под домашний арест фигурантку дела "Нового величия" Марию Дубовик, обвиняемую в организации экстремистского движения и участии в нем. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в четверг из СИЗО отпустили Анну Павликову, которая также проходит по делу "Нового величия". Она пробудет под домашним арестом до 13 сентября. Смягчить меру пресечения Дубовик и Павликовой ранее просило следствие.

16 марта суд заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе Павликову (на тот момент ей было 17 лет) и Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Накануне в Москве прошла несогласованная с властями акция в поддержку задержанных по делу "Нового величия". По данным МВД, в "Марше Матерей" приняли участие порядка 200 человек.

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