МИД: США пытаются наказать Россию за позицию по КНДР

В МИД России заявили, что видят за санкциями США против компании "Профинет" и ее руководителя попытку Вашингтона "наказать" Москву за ее позицию по КНДР. В ведомстве также подчеркнули, что американская сторона не предоставила доказательств нарушения фирмой ограничительных мер в отношении Северной Кореи, а сама ситуация негативно сказывается на процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали введение Соединенными Штатами санкций в отношении компании "Профинет" и ее руководителя Василия Колчанова, которое стало частью ограничительных мер США против Северной Кореи. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Видим за очередной антироссийской акцией Вашингтона попытку "наказать" нашу страну за ее принципиальную позицию по северокорейскому сюжету, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД.

Там также подчеркнули, что американцы не представили никаких доказательств нарушения портовым агентством "Профинет" санкций в отношении КНДР. Кроме того, в ведомстве отметили, что новые ограничения осложняют процесс денуклеаризации Корейского полуострова, который нуждается в совместной международной работе.

15 августа стало известно, что под санкции США из-за КНДР попали российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов, а также китайская и сингапурская фирмы. Ранее сообщалось, что Россия заблокировала американскую заявку по расширению санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Тогда речь шла об ограничительных мерах против банка "Агросоюз".