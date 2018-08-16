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В США выразили надежду на новый договор с Ираном

22:16
  • четверг
  • 16 августа 2018

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что однажды Вашингтон заключит новое соглашение с Ираном. Произойдет это, по словам Помпео, когда власти Ирана изменят свое поведение внутри страны и за ее пределами.

Соединенные Штаты надеются на новое соглашение с Ираном. Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.

"Надеемся, что однажды мы сможем достичь нового соглашения с Ираном, когда его власти изменят свое поведение внутри страны и за ее пределами", - отметил госсекретарь.

Ранее Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пока что ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Вместе с тем в пакете ограничительных мер, которые вступят в силу 5 ноября, содержатся пункты о санкциях, относящихся к сделкам по нефти и транзакциям с Центробанком страны.

13 августа руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не собирается ни воевать с США, ни вести с Вашингтоном переговоры. До этого президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что после восстановления американских санкций обсуждать что-то с Дональдом Трампом бессмысленно. 

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