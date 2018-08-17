"Тополь" и "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования

Пусковые установки ПГРК "Тополь" и "Ярс" Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. В рамках тактических занятий ракетчики отработают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции и отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

Пусковые установки ПГРК "Тополь" и "Ярс" Иркутского, Барнаульского и Новосибирского ракетных соединений РВСН в рамках тактических занятий отрабатывают задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, сообщили TVC.RU в пресс-службе Минобороны России.

Ракетчики собираются отработать вывод ракетных комплексов на полевые позиции и отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований - в том числе с использованием БПДМ "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Занятия позволят проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, отмечается в сообщении МО.

При выполнении учебно-боевых задач в ходе занятий в ракетных соединениях будет задействовано свыше 150 единиц боевой и специальной техники.