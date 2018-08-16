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"Зенит" прошел минское "Динамо" в Лиге Европы, уступив в первой игре 0:4

22:49
  • четверг
  • 16 августа 2018

Питерский "Зенит" вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы на норвежский "Мольде". В первой встрече третьего квалификационного раунда ЛЕ с минским "Динамо" подопечные Сергея Семака уступили 0:4, а дома выиграли со счетом 8:1. Хет-триком отметился Артем Дзюба.

Санкт-петербургский "Зенит" вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, в двухматчевом противостоянии с минским "Динамо" в третьем квалификационном раунде одержав победу с общим счетом 8:5. Об этом сообщает "Чемпионат.com.

В первой встрече в Минске 9 августа петербуржцы уступили 0:4. 16 августа на поле стадиона "Петровский" подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 8:1.

Победу "Зенит" добыл уже в дополнительных таймах по 15 минут - основное время ответной встречи завершилось со счетом 4:0. У хозяев трижды отличился Артем Дзюба, еще дважды - Роберт Мак, по голу на свой счет записали Себастьян Дриусси, Кристиан Нобоа и Леандро Паредес. Последний при этом был удален с поля на 72-й минуте. Единственный мяч у гостей на 99-й минуте оформил Сейду Яхайа.

В плей-офф квалификации Лиги Европы "Зенит" встретится с норвежским "Мольде". 

Ранее в плей-офф квалификации ЛЕ пробилась "Уфа", по сумме двух матчей одолев люксембургский "Прогресс". Кроме того, место на групповом этапе турнира уже получил московский "Спартак".

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