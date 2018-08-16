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Россиянку Одновол осудили на Украине на три года условно

23:01
  • четверг
  • 16 августа 2018

Волонтер Елена Одновол осуждена на три года условно на Украине, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Со слов ее украинской коллеги Людмилы Денисовой, россиянка признала свою вину.

Российский волонтер Елена Одновол осуждена на три года условно на Украине. Она будет освобождена из СИЗО в пятницу, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Только что переговорила по телефону с Людмилой Денисовой (украинский омбудсмен). Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на три года условно, завтра она будет освобождена из СИЗО", - цитирует ТАСС Москалькову.

Пока не сообщается, где именно Одновол будет отбывать условный срок наказания. В пятницу к ней в Херсон приедет мать, добавила российский омбудсмен.

Со слов Денисовой, Одновол признала свою вину. "Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда", - заявила Москалькова.

23 апреля на границе Украины и России (пункт пропуска "Чонгар") украинские пограничники задержали жительницу Крыма Елену Одновол, которая является активистом общественной организации "Волонтеры Победы". Ее обвинили в "подрывной деятельности", так как во время предвыборной кампании в России она собирала подписи в поддержку Владимира Путина.

По утверждению украинской прокуратуры, Одновол въехала в страну по украинскому паспорту, выданному ей в 2017 году.

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