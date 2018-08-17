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В США назвали Украину предателем из-за поставок двигателей в Китай

08:08
  • пятница
  • 17 августа 2018

Действия Украины противоречат интересам США, отмечает издание The Washington Times. Речь идет о поставке украинской компанией "Мотор Сич" 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. Один из экспертов назвал эту ситуацию "ударом в спину военно-морскому флоту США".

Украина продает двигатели для боевых самолетов в Китай. Это противоречит интересам США, отмечается в материале американской газеты The Washington Times, передает РИА Новости.

Речь идет о решении украинской компании "Мотор Сич" поставить 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. Всего контракт на 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей. Предполагается, что на самолетах будет отрабатываться, в том числе, посадка на авианосцы. Ранее Китай не мог ее осуществлять.

По словам эксперта по КНР, бывшего советника комитета Сената США по международным отношениям Уильяма Триплетта, украинская сторона, таким образом, помогает китайским властям решать проблемы с производством реактивных двигателей.

"По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США", — подчеркнул Триплетт.

Как отметил эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, американская сторона должна оказать давление на Киев и заблокировать сделку по поставкам двигателей.

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