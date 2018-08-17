Сотрудникам СБУ не дали проникнуть на танкер "Механик Погодин"

Неизвестные люди дважды попытались проникнуть на судно "Механик Погодин", заблокированное в порту Украины Херсон. Сначала группа из шести лиц представилась сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы Украины. Но им не дали зайти на танкер, так как, они не показали документы. Затем аналогичная судьба ждала прибывших к кораблю "экологов".

На заблокированное в порту Украины Херсон судно "Механик Погодин" дважды попытались проникнуть неизвестные. Об этом говорится в заявлении компании "В. Ф. Танкер", которая выступает оператором корабля.

Так, 16 августа в 13:30 группа из шести лиц, которая представилась сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно, чтобы осуществить проверку. При этом, цели они не объяснили и документы не предъявили.

"На судно группа допущена не была. Практически сразу после этого к судну прибыла группа "экологов" в составе 11 человек, что в разы превышает количество сотрудников, обычно направляемых для экологических проверок. В отсутствие юридических обоснований и в целях недопущения провокаций группа на судно допущена не была", - отмечается в сообщении.

Также в компании напомнили, что танкер уже шесть дней незаконно удерживается в порту Херсон и пытается получить разрешение на выход из акватории. Австрийский грузовладелец уведомил таможню о решении отказаться от выгрузки и выйти с грузом с территории порта 14 августа.

При этом, перечень претензий к судну или судовладельцу не предоставлен. На запрос о согласовании выхода таможня и пограничная служба ответа не дают. Капитан порта отказал в выходе, сославшись на письмо пограничной службы.

"После обращения судовладельца представитель генерального консульства России, посетивший судно, пообещал разобраться в ситуации и оказать необходимую поддержку в соответствии со своими полномочиями. Само судно не имеет технических препятствий к отходу - экипаж полностью укомплектован, портовые сборы оплачены", - добавили в компании.

По инициативе Управления службы транспортной безопасности Украины в пятницу на танкер планирует прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о "неудовлетворительном состоянии судна". Она якобы поступила от одного из членов экипажа. При этом, капитан судна представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию корабля, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем.

"Попытки незаконно проникнуть на судно, намерения группы лиц с сомнительными полномочиями провести проверки по анонимным жалобам и звонкам являются подтверждением, что причин для задержания теплохода "Механик Погодин" в порту нет. В связи с высокой вероятностью провокаций и с целью обеспечения незамедлительного отхода танкера в случае получения разрешения экипаж судна остается на борту", - подчеркнули в компании.

10 августа украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона. На его борту находятся 12 членов экипажа - все граждане России. Поводом для блокирования корабля стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Позднее стало известно, что СБУ и погранслужба не имеют претензий к экипажу. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, моряков не удерживают, но они пока остаются на борту. 14 августа таможня без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на танкере.