Из-за пьяного Панина самолет не смог улететь в Москву из Симферополя

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Из-за этого лайнер пришлось вернуть в аэропорт вылета, а полиция сняла Панина с рейса.

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва, передает РИА Новости. Сообщается, что артист в нетрезвом состоянии ходил по салону и не слушался бортопроводников. В результате самолет пришлось вернуть в аэропорт вылета, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса. Панин известен по фильмам "Звезда", "Жмурки", сериалу "Солдаты".