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Из-за пьяного Панина самолет не смог улететь в Москву из Симферополя

08:41
  • пятница
  • 17 августа 2018

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Симферополя в Москву. Из-за этого лайнер пришлось вернуть в аэропорт вылета, а полиция сняла Панина с рейса.

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва, передает РИА Новости.

Сообщается, что артист в нетрезвом состоянии ходил по салону и не слушался бортопроводников.

В результате самолет пришлось вернуть в аэропорт вылета, а экипаж вызвал полицию, которая сняла дебошира с рейса.

Панин известен по фильмам "Звезда", "Жмурки", сериалу "Солдаты".

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