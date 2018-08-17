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Российское посольство в США сообщило о психологическом давлении на Марию Бутину

08:48
  • пятница
  • 17 августа 2018

Российское посольство в США направит в Госдепартамент ноту с требованием прекратить психологическое давление на россиянку Марию Бутину, которая содержится в вашингтонской тюрьме.

Как отметили наши дипломаты, в качестве новых методов воздействия после каждой встречи с посетителями, адвокатами, сотрудниками посольства и знакомыми, её подвергают унизительному досмотру, заставляя полностью раздеваться. В течение дня это может происходить по несколько раз, рассказал "ТВ Центр".

Кроме того, возобновили практику ночных проверок, их устраивают каждые 15 минут. Такой режим говорит о том, что, цитата, "налицо попытки сломить её волю".

"Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных – каждые 15 минут – ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить её волю", - сообщили в российском посольстве.

Бутиной не оказывают необходимой медицинской помощи, из-за холода в камере у нее обострился артрит. Также она лишена прогулок. Россиянка, была арестована по надуманным обвинениям в шпионаже, на суде в качестве доказательств, например, приводилось фото на фоне Капитолия. Прокуратура при этом требует засекретить часть улик по её делу, которое в нашем МИД назвали полностью сфабрикованным.

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