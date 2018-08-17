В Польше вандалы осквернили захоронение советских солдат

В Польше вандалы осквернили мемориальное кладбище в Гданьске, где захоронены около трех тысяч советских воинов.

На братских могилах сломаны звезды, некоторые вырваны и разбросаны, рассказал "ТВ Центр". По данным местных СМИ, днём там видели компанию молодых людей, они распивали спиртные напитки. Но вандалов никто не остановил.

В нашем МИД назвали случившееся отвратительной выходкой. В заявлении отмечается, что инцидент стал следствием официальной позиции Варшавы, которая стремится изменить послевоенную историю страны, взяв курс на пресловутую декоммунизацию.