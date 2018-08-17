Иностранным журналистам показали беспилотники боевиков на авиабазе Хмеймим

На авиабазе Хмеймим иностранные журналисты смогли убедиться в том, что дроны, которые всё чаще используют боевики для атак, собраны с использованием современных западных технологий. Также сотрудники СМИ побывали в Алеппо, где не просто налаживается мирная жизнь, но уже наращивают промышленное производство.

В пункте базирования Хмеймим иностранным журналистам показали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых боевики проводят свои атаки, рассказал "ТВ Центр". Только за последние дни таких попыток было пять, за месяц – больше пятидесяти. Все они сбиты нашими средствами ПВО.

"Эти технологии могут применяться не только в Сирии и не только для атак по военным объектам и так далее", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Следующая точка на сирийской карте для зарубежных репортёров – промышленная столица. Полет в Алеппо проходил над территориями, которые еще недавно контролировали боевики. Первый пункт посещения – индустриальный центр Шахнаджар – крупнейший на Ближнем Востоке.

"Уже сегодня в нашем индустриальном центре работают 500 заводов. И сейчас очень многие компании из Европы хотят открыть у нас свои производства. Трудности возникают из-за санкций. Я приглашаю вас на хлопковую фабрику, посмотрите, как мы работаем", - сказал директор индустриального центра Хазем Аджан.

Фабрика по производству нитей- предприятие, которое смогли восстановить одним из первых. Рабочие руки искать не пришлось – в Алеппо возвращаются местные жители, с момента освобождения уже миллион двести тысяч человек.

"Я бежал, когда боевики захватили Алеппо. Когда наши войска освободили город, сразу вернулся. С моей профессией сейчас найти работу очень легко – в Алеппо восстанавливают очень много заводов", - рассказал инженер-электрик Мухаммед Ахмад.

Зарубежные журналисты внимательно фиксируют эти истории войны. Не меньше их волнует и вопрос восстановления мирной жизни. Такой пресс-тур, организованный российским Министерством обороны – уникальная возможность для западных коллег увидеть страну, которой на их картах просто не существует.

"Новости делаются не в офисе. Информация должна собираться не в интернете, не по радио или телевидению, а исключительно на месте. И вот мы здесь. Сами выбираем, у кого и что спросить", - отметил корреспондент испанской газеты La Vanguardia Гонсало Арагонес.

Журналисты проехали Алеппо насквозь – из западной части в восточную. Все ближе главный исторический памятник города – древняя цитадель. После экскурсии – время подводить итоги четырехдневной поездки по арабской республике.

"Мы увидели много интересного, открылось много новых фактов. Но я обращу главное внимание читателей на проблему возвращения в Сирию беженцев. Ведь этот вопрос чрезвычайно актуален во многих европейских странах, которые их приняли", - сказал корреспондент британской Telegraph Элик Мун.

Напоследок – ещё одна исключительная деталь мирного времени – шумный восточный базар. В ближайшее время представители СМИ обещают подготовить свои материалы и познакомить аудиторию с жизнью большой страны, которую пытались уничтожить, но её народ выстоял и сегодня приветливо принимает гостей.

"ТВ Центр", Сирия