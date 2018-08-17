Количество камер на российских дорогах увеличат вдвое

До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое. Об этом сказали в Минтрансе. Сейчас их более девяти тысяч.

Количество комплексов фотовидеофиксации на дорогах России увеличится вдвое к 2024 году. Об этом пишет газета "Известия".

Кроме того, в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать.

Увеличение количества дорожных камер предусмотрено в рабочей версии нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его направили в регионы с письмом за подписью замминистра транспорта Николая Асаула.

В настоящий момент на российских дорогах более девяти тысяч комплексов фотовидеофиксации. Согласно планам Минтранса, число камер на дорогах будет увеличиваться постепенно. К концу следующего года их должно стать больше на 11%, в 2020-м — на 33%, 2022-м — на 66%, а 2023-м — на 88%.