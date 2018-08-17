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Тренер "Зенита" ответил на слова Лукашенко о "ползающих на четвереньках" футболистах

09:04
  • пятница
  • 17 августа 2018

10 августа Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил минское "Динамо" за победу над питерским "Зенитом" со счетом 4:0 и сообщил, что россияне "ползали на карачках". В ответном матче россияне обыграли белорусов со счетом 8:1, а тренер "Зенита" поблагодарил Лукашенко за дополнительный стимул.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "ползающих на четвереньках" футболистах, сообщает ТАСС.

10 августа белорусский лидер после победы минского "Динамо" над "Зенитом" со счетом 4:0 заявил, что петербургский клуб находился в таком состоянии, когда "некоторые игроки уже на четвереньках ходили".

"Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает", - сказал Семак после того, как в ответной игре "Зенит" разгромил "Динамо" со счетом 8:1.

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