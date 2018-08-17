Подготовлен проект ГОСТа на школьную форму

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму. В его основу легли нормы по безопасности. Среди параметров: воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу.

Проект ГОСТа на школьную форму подготовлен Роскачеством, пишет газета "Известия". В 2019 году документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден.

К работе над проектом стандарта подключились специалисты некоторых организаций. Среди них Минпромторг и отраслевые ассоциации. С учетом их замечаний первую редакцию документа представят в технический комитет Росстандарта осенью.

В основу проекта легли нормы по безопасности. Речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий, а также их способность поглощать влагу. Это поможет избежать "эффекта скафандра", который характерен для некачественной продукции.

В Минпромторге подчеркнули, что в основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, сарафаны, рубашки. Однако спортивная одежда для детей осталась за рамками документа.