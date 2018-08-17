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Центробанк отозвал лицензию у "Московского вексельного банка"

09:20
  • пятница
  • 17 августа 2018

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского вексельного банка" из-за неисполнения кредитной организацией требований законодательства России.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского вексельного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

"Московский вексельный банк" не исполнял требования законодательства России и нормативных актов ЦБ. Кроме того, существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе России.

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