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СКР возбудил еще два уголовных дела из-за ранения жителей в Донбассе

09:28
  • пятница
  • 17 августа 2018

ГСУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Это произошло после артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими в Горловке и Коминтерново в Донбассе.

По фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими в Донбассе возбуждено еще два уголовных дела. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, 5 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии этой страны произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры. Это произошло в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения", - говорится в сообщении Петренко.

14 августа украинские силовики также произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате осколочное ранение получила мирная жительница.

По данным фактам ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

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