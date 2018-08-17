СКР возбудил еще два уголовных дела из-за ранения жителей в Донбассе

ГСУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Это произошло после артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими в Горловке и Коминтерново в Донбассе.

По фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими в Донбассе возбуждено еще два уголовных дела. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, 5 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии этой страны произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры. Это произошло в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения", - говорится в сообщении Петренко.

14 августа украинские силовики также произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате осколочное ранение получила мирная жительница.

По данным фактам ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".