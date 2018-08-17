В Петербурге госпитализирован актер из "Убойной силы"

Народный артист России, актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в отделение нейрохирургии Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. У него произошло кровоизлияние в мозг. Актер уже перенес операцию.

В Санкт-Петербурге госпитализировали Народного артиста России, актера театра и кино Евгения Леонова-Гладышева. Он в тяжелом состоянии был доставлен в отделение нейрохирургии Елизаветинской больницы 16 августа, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на интернет-портал 78.ru.

Сейчас Леонов-Гладышев находится в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у него произошло кровоизлияние в мозг. Актер уже перенес операцию.

Евгений Леонов-Гладышев исполнял роли в таких советских фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Фронт в тылу врага" и "На перевале не стрелять!". Также он известен широкой аудитории по роли майора Анатолия Шишкина, начальника отдела по раскрытию убийств в сериале "Убойная сила".