В Чите заболела корью многодетная семья, не привитая по религиозным убеждениям

В Чите восемь человек из многодетной семьи госпитализированы с подозрением на корь. Заболевшие категорически отказывались прививаться из-за религиозных убеждений. Несколько лет назад вся семья переболела краснухой.
Восемь человек из многодетной семьи в Чите заразились корью из-за отказа делать прививки по религиозным убеждениям, передает РИА Новости.
"Заболевшие - члены разных ветвей одной семьи, в которой 17 детей и есть уже внуки. Они отказываются от вакцинации из религиозных убеждений, вероисповедание свое не называют. Несколько лет назад вся их семья, живущая в одном большом доме, переболела краснухой", - рассказала главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Елена Веселова.
Корь-крайне заразная и опасная болезнь. Если человек не был привит от этой инфекции, то заражение происходит практически в 100% случаев. Часто болезнь сопровождается осложнениями, среди них – потеря слуха.
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