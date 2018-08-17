ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чите заболела корью многодетная семья, не привитая по религиозным убеждениям

10:06
  • пятница
  • 17 августа 2018

В Чите восемь человек из многодетной семьи госпитализированы с подозрением на корь. Заболевшие категорически отказывались прививаться из-за религиозных убеждений. Несколько лет назад вся семья переболела краснухой.

Восемь человек из многодетной семьи в Чите заразились корью из-за отказа делать прививки по религиозным убеждениям, передает РИА Новости.

"Заболевшие - члены разных ветвей одной семьи, в которой 17 детей и есть уже внуки. Они отказываются от вакцинации из религиозных убеждений, вероисповедание свое не называют. Несколько лет назад вся их семья, живущая в одном большом доме, переболела краснухой", - рассказала главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Елена Веселова.

Корь-крайне заразная и опасная болезнь. Если человек не был привит от этой инфекции, то заражение происходит практически в 100% случаев. Часто болезнь сопровождается осложнениями, среди них – потеря слуха.

Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100