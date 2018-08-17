Москвичи завоевали 13 медалей международных школьных олимпиад

Московские школьники завоевали 13 медалей в составе сборной России на международных олимпиадах в 2018 году. По данным департамента образования, учащиеся из столицы получили девять золотых медалей и четыре серебряных.

Московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах завоевали 13 медалей в 2018 году. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на столичный департамент образования.

"Всего у России 15 золотых медалей, шесть серебряных, две бронзовых. Команда Москвы завоевала девять золотых, четыре серебряных", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили высокий уровень заданий на международных олимпиадах. Во многих странах успешное выступление на олипиадах дает право поступить в любой вуз.

Золотые медали Международной математической олимпиады в Румынии завоевали ученики московской школы №1329 Артур Герасименко и Егор Рябов. Азат Гараев из СУНЦ МГУ и Артем Пустовид из Университетской гимназии стали победителями Международной биологической олимпиады, а Ирина Ярутич из школы №1567 заняла второе место. Золото олимпиады по химии досталось Алексею Коноплеву из СУНЦ МГУ, а серебро - ученику школы №179 Даниилу Бардонову. Григорий Бобков из школы №1589, Вячеслав Кузнецов из 192-й школы и Станислав Цапаев стали золотыми призерами Международной физической олимпиады, серебро забрал ученик школы №1589 Алексей Шишкин. Ален Коспанов, представляющий школу №853, стал абсолютным победителем Международной олимпиады по географии, второе место досталось ученице школы №1454 Ольге Богдановой.

Россия в 2018 году является участницей восьми олимпиад: по математике, физике, химии, географии, биологии, информатике, естественно-научной, астрономии и астрофизике. Три последних еще не состоялись. Страну представляют 37 учащихся, из которых 20 – ученики московских школ.