Панин объяснил свое поведение на борту самолета Москва-Симферополь

Рейс Симферополь-Москва авиакомпании "Россия" был задержан из-за того, что актер Алексей Панин попросил выйти из самолета, "почувствовав что-то неладное". В своем Instagram актер сообщил, что его дочь не видела Симферополь.

Вылет самолета авиакомпании "Россия" из Симферополя в Москву был задержан на два часа из-за отказа актера Андрея Панина лететь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Панин был с дочкой, вел себя очень прилично. Он что-то почувствовал, как говорится, "шестым чувством", и попросил снять его с рейса. Претензий со стороны экипажа нет, со стороны - пассажиров тоже нет, кроме одной - рейс задержался в общей сложности на два часа: на час, потому что самолет поздно прилетел из Москвы, и еще на час - из-за пассажира", - рассказал источник агентства.

Собеседник РИА Новости заявил, что актер это сделал "по моральным причинам". Информацию о дебоше опроверг и сам Панин в своей социальной сети.

"СМИ опять устроили шумиху, что мы устроили дебош на самолете. Пожалуйста, умоляю вас, отстаньте уже от нас, мы никакого дебоша не устраивали, мы не полетели по своим причинам", - сообщил Панин в Instagram. Актер также объяснил, что его дочь не видела Симферополь.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT

Ранее СМИ сообщили, что самолет Симферополь-Москва вернулся в аэропорт вылета из-за ненадлежащего поведения Панина. Как сообщали свидетели, нетрезвый актер ходил по салону и не слушался бортпроводников.