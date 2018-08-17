Москву ждут солнечные выходные

Ближайшие выходные в Москве будут теплыми и солнечными. В субботу температура воздуха прогреется днем до 24 до 26 градусов тепла. В воскресенье ожидается от 25 до 27 градусов.

В Москве в предстоящие выходные, 18-19 августа, будет тепло, солнечно и без осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В дневные часы 18 августа в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. 19 августа ожидает 25-27 градусов, а по области - от 23 до 28 градусов.

По ночам столбики термометра будут опускаться до 11-13 градусов в городе, и до 9-14 градусов по области.

Атмосферное давление останется выше климатической нормы и составит примерно 754 миллиметра ртутного столба. К исходу дня в воскресенье оно понизится на 3-4 миллиметра.

В то же время "МИР24" пишет, что в выходные будет небольшая облачность, но без осадков. На следующей неделе в столицу вернутся дожди.