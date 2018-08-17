В заброшенном здании миграционной службы в Москве оставлены документы тысяч людей

Паспорта, свидетельства, сотни уголовных и административных дел – все эти документы огромными кипами оставлены в заброшенном здании бывшего отделения миграционной службы на юго-западе столицы. В сети появились кадры, снятые внутри помещения. Завалы бумаг, стеллажи с загранпаспортами, а на полу папки с персональными данными тысяч людей.

Это теперь здесь натянута красно-белая сигнальная лента, а у входа даже глубокой ночью дежурит охрана. Меры безопасности возле бывшего отделения Федеральной миграционной службы на юго-западе Москвы усилены так, будто это секретный объект, отметил "ТВ Центр". Хотя еще недавно, уверяют местные жители, на заброшенном здании сиротливо висело лишь объявление с орфографическими ошибками. Эта охранная грамота, впрочем, не помешала неизвестным разбить окно и залезть внутрь. Ольга Моисеева, гуляя с собакой, первой вышла на след нарушителей.

Я видела только, что кто-то ходил с фонарем. Потому что я это видела вечером, я туда пошла, и как-то мне стало неприятно, что там кто-то ходит с фонарем", - рассказала она.

Неприглядная правда вскрылась позже, когда заброшенное отделение ради интереса посетили блогеры. В помещениях обнаружили завалы оставленных документов. Заявления на выдачу паспортов – российских и иностранных, естественно, со всеми персональными данными граждан, личные дела сотрудников, которые здесь работали, стеллажи от потолка до пола, по всей видимости, с архивами. Над всем этим, словно в насмешку, плакат с поздравлениями к юбилею службы виз и регистраций и доска почета, сохранившаяся чуть ли не с советских времен.

Как вишенка на торте – давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времён "милиции" 1980-х. Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором – даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи.

В кустах возле здания мангал, рядом припаркован гостеприимно распахнувший дверцы красный "Москвич" и другие легковушки, есть даже машина аварийной службы, как в популярном фильме в жанре фэнтези. Само заброшенное отделение тоже словно из параллельной реальности. В 70-е здесь был милицейский участок, потом паспортный стол, затем отделение ФМС.

"Там стояли, ну иммигранты, короче. Ну типа ОВИРа было, да. А сейчас уже, ну в прошлом году они еще там стояли, имимигранты. Огромные очереди были", - рассказали местные жители.

Приезжий из Средней Азии Урол вспомнил, как он часто ходил мимо этого здания, но сам получить документы здесь так и не успел.

"Уже когда патент получать надо, мы месяц ходили. Мы несколько раз сходили, на двери была записка "Временно не работает", закрыли, сказали", - рассказал Урол Ергашев.

Только накануне поздней ночью оставленные в здании документы начали спешно вывозить. Грузили большими мешками, особо не сортируя. Как получилось, что до этого при переезде всего отделения внутри остались тонны служебных бумаг, которые почему-то посчитали ненужной макулатурой, теперь предстоит разобраться полиции, в чье подчинение не так давно перешла Федеральная миграционная служба.

Борис Иванин, Павел Винокуров, Игорь Константинов, Александр Марченко, "ТВ Центр"