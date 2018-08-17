Собянин посетил центр информирования граждан по программе реновации в СВАО

Консультации по масштабной программе реновации, заключение и выдача договоров, жалобы, а также оформление помощи с переездом – всё это можно сделать в специальных центрах по информированию граждан. Один из них на северо-востоке столицы посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что такие центры располагаются в каждом районе столицы, где проводится программа переселения из старых домов. В одном месте находятся представители застройщиков, управляющих компаний и социальной защиты, пояснил "ТВ Центр". Любой желающий может прийти оформить все необходимые бумаги, осмотреть новую квартиру и высказать свои пожелания. Центры работают с понедельника по субботу до восьми часов вечера.

"Мы впервые такой центр организовали, потому что по прежней схеме все это находилось отдаленно. Одно место в префектуре. Мы решили сейчас сделать в каждом доме, где идет переселение. Проводить консультации, рассказывать какие возможности, какие варианты для переселения, и здесь же оформлять основные документы все", - пояснил мэр.