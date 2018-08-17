Исторические выставки и спектакли, концерты национальной музыки, мастер-классы и праздничное костюмированное шествие – в Рязани проходит первый Международный форум древних городов.

Испанская Гранада, греческая Спарта, немецкий Трир – поделиться опытом сохранения уникальных культур приехали более 20 делегаций из России и других стран, рассказал "ТВ Центр". Каждому городу-участнику не менее пятисот лет. На целую неделю, с 12 по 19 августа, исторический центр Рязани превратился в большую фестивальную площадку с импровизированными посольствами. Везде танцы и музыка. Гостей фестиваля угощают национальной едой.