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В Рязани проходит первый Международный форум древних городов

12:06
  • пятница
  • 17 августа 2018

Исторические выставки и спектакли, концерты национальной музыки, мастер-классы и праздничное костюмированное шествие – в Рязани проходит первый Международный форум древних городов.

Испанская Гранада, греческая Спарта, немецкий Трир – поделиться опытом сохранения уникальных культур приехали более 20 делегаций из России и других стран, рассказал "ТВ Центр". Каждому городу-участнику не менее пятисот лет. На целую неделю, с 12 по 19 августа, исторический центр Рязани превратился в большую фестивальную площадку с импровизированными посольствами. Везде танцы и музыка. Гостей фестиваля угощают национальной едой.

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Международный форум древних городов в Рязани
Международный форум древних городов в Рязани
Международный форум древних городов в Рязани
Международный форум древних городов в Рязани
Международный форум древних городов в Рязани
Международный форум древних городов в Рязани
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