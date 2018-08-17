В Копорской крепости под Петербургом нашли десятки древних артефактов

Средневековые монеты и наконечники стрел, уникальные печные изразцы и столовые приборы XVII века. Десятки разнообразных артефактов обнаружили в Копорской крепости в ходе первой за 40 лет археологической экспедиции. Удивительные находки сейчас изучают специалисты.

Находок уже набралось на полноценную антикварную коллекцию, рассказал "ТВ Центр". Фрагменты шведских и русских печных изразцов, бронзовая вилка с резной костяной ручкой – все это 17-18-е столетие. Наконечники стрел для арбалетов, которыми пробивали рыцарские доспехи – это Средневековье.

Один из самых сложных процессов в полевых исследованиях – так называемые камеральные работы. Каждый черепок, найденный археологами, нужно отмыть со щеткой в воде, чтобы его потом легче было изучать. Сложность в том, что вода – ледяная.

Самый древний артефакт – едва ли не ровесник самой крепости. Серебряная разменная монета средневековой Западной Европы с портретом короля на аверсе.

"Это серебряный пенни короля Эдуарда I, английская монета серебряная, отчеканенная в самом конце XIII века – 1297 год начало чеканки", - пояснил сотрудник Копорской археологической экспедиции Александр Гущин.

Как она попала сюда, на земли тогда еще не России – Новгородского княжества Восточной Европы – большая загадка для археологов. Сама крепость Копорье основана в 1237 году рыцарями Ливонского ордена. Была завоевана и разрушена Александром Невским, заново отстроена, захвачена шведами и затем опять возвращена России.

Ученые говорят, нынешний вид крепости – далеко не оригинальный, здесь огромное количество археологических слоев. Яркое доказательство – каменная кладка оплетена мощными корнями деревьев. За месяц экспедиции удалось раскопать крепостные стены на два метра вниз и найти ледник петровских времен, когда крепость была подарена фавориту императора Александру Меншикову.

"Когда мы сюда приехали первый раз, она была засыпана землей там, где вы стоите сейчас, там был уровень земли. За месяц с небольшим экспедиция раскопала вот это все пространство – все что вы видите за мной, все эти помещения – это все подвальные сооружения", - рассказал Александр Гущин.

Эта археологическая экспедиция в Копорской крепости - первая за 40 лет. Такой перерыв связан с ее аварийным состоянием. Известковые стены осыпаются, их очень сложно восстановить, не повредив древние сооружения по соседству. В поисках первоначального фундамента ученые, например, наткнулись на старинное кладбище, когда-то оно было устроено поверх древнего фундамента. Останки извлекут из земли и перезахоронят в Копорье.

Все уникальные находки из этой крепости передадут для изучения в Институт материальной культуры Российской академии наук. Ученые затем планируют создать виртуальный музей.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область