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Трамп пригрозил сократить расходы на Турцию

11:43
  • пятница
  • 17 августа 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора, а вместо этого сократит расходы на Турцию.

США не собираются платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого сократят расходы на Турцию.

"Турция много лет использовала Соединенные Штаты. Они сейчас удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я должен попросить представить нашу страну, как заложника-патриота. Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но сократим расходы на Турцию", - написал Трамп в своем Twitter.

Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Его обвинили в пособничестве организации гюленистов FETÖ. Анкара признала ее террористической и считает, что она поддерживала запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Ранее Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. После этого Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. Эти санкции, а также ряд других факторов привели к резкому падению курса турецкой лиры.

В ответ Турция повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.

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