Трамп пригрозил сократить расходы на Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение американского пастора, а вместо этого сократит расходы на Турцию.

США не собираются платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого сократят расходы на Турцию.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

"Турция много лет использовала Соединенные Штаты. Они сейчас удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я должен попросить представить нашу страну, как заложника-патриота. Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но сократим расходы на Турцию", - написал Трамп в своем Twitter.

Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Его обвинили в пособничестве организации гюленистов FETÖ. Анкара признала ее террористической и считает, что она поддерживала запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Ранее Штаты ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. После этого Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции. Эти санкции, а также ряд других факторов привели к резкому падению курса турецкой лиры.

В ответ Турция повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.