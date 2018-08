Трамп пригрозил сократить расходы на Турцию

США не собираются платить Анкаре за освобождение американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого сократят расходы на Турцию.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!