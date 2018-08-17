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Ким Чен Ын рассказал о своем отношении к санкциям

12:30
  • пятница
  • 17 августа 2018

Санкции против КНДР являются "разбойническими" и призванными "задушить корейский народ", уверен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Так он прокомментировал строительство прибрежного туристического района Вонсан-Калма.

Лидер КНДР назвал "разбойническими" санкции, введенные западными странными против Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Столь значительная и грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района Вонсан-Калма является нашим решительным противостоянием враждебным силам, которые пытаются задушить корейский народ путем разбойнических санкций и блокады, и борьбой насмерть для защиты престижа партии и построения людского счастья", - отметил северокорейский лидер.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи. Они стали самыми жесткими за все время. В частности, ограничительные меры распространяются на экспорт и импорт с КНДР, а также требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

Ранее ЦТАК сообщало, что в провинции Канвондо в прибрежном районе Вонсан – Калма в КНДР решено построить туристический курорт.

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