В приемную кандидата Собянина поступило свыше 2,5 тыс наказов горожан

Москвичи передали в общественную приемную кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина более 2,5 тысячи предложений и около 3 тысяч вопросов. Больше всего обращений касаются жилищно-коммунальной сферы.

В общественную приемную кандидата в мэры столицы Сергея Собянина поступило более 2,5 тысячи наказов москвичей. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член избирательного штаба Дмитрий Морозов.

По его словам, в приемную также поступило более трех тысяч вопросов. Посетили приемную более тысячи москвичей. Вопросы к кандидату у жителей столицы разные, однако большая часть обращений связана с жилищно-коммунальной сферой – почти треть от общего количества. Также популярны вопросы, связанные с транспортом и жильем.

Морозов рассказал о ряде вопросов, поступивших в общественную приемную. Так, один из жителей столицы попросил предоставить призерам конкурсов детского рисунка и научно-технического творчества выставляться в "Манеже". По его словам, это обращение будет передано в штаб, где, возможно, вопрос будет решен. В приемную также обратились военнослужащие, получившие новое жилье. Их интересовал вопрос благоустройства дворов.

"Я сразу сказал, что это скорее всего исключение, нежели правило, потому что все прекрасно знают, как Москва развивается. Здесь земля, которая относится к министерству обороны, возникли определенные несогласования, но я уверен, что и эта проблема тоже может найти свое решение", - отметил Морозов.

Он отметил, что москвичи уверены в решении своих проблем, так как смотрят на них с учетом произошедших в Москве изменений.

"Это не просто год или два, это последние шесть-семь лет, когда меняется инфраструктура, меняется логистика, транспортная система, меняется, наверное, вся система бытия. Это идет от здравоохранения до любых проблем жилищно-коммунальной сферы", - подчеркнул Морозов.

Общественная приемная Собянина начала работать 26 июня. Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.