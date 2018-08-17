ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Австрии недовольны приездом Путина на свадьбу главы МИД

13:04
  • пятница
  • 17 августа 2018

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль не повлияет на внешнеполитический курс страны. Все траты на обеспечение безопасности понесет российская сторона.

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль 18 августа не имеет политического подтекста, передает ТАСС.

Хоть это частный визит и приватное торжество, поездка все равно рассматривается как рабочая с необходимыми для этого мерами безопасности. Все траты на обеспечение охраны Путина лежат на российской стороне.

Ранее депутат европарламента от австрийской партии "Зеленых" Михель Раймон потребовал отправить Кнайсль в отставку из-за визита Путина, если она не сделает этого сама. Об этом сообщает Газета.ru. Кроме того, некоторые депутаты выразили опасение, что за прием высокопоставленного российского гостя заплатят граждане Австрии.

Читайте также:
Главное сегодня
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100