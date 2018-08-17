В Австрии недовольны приездом Путина на свадьбу главы МИД

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль не повлияет на внешнеполитический курс страны. Все траты на обеспечение безопасности понесет российская сторона.

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль 18 августа не имеет политического подтекста, передает ТАСС.

Хоть это частный визит и приватное торжество, поездка все равно рассматривается как рабочая с необходимыми для этого мерами безопасности. Все траты на обеспечение охраны Путина лежат на российской стороне.

Ранее депутат европарламента от австрийской партии "Зеленых" Михель Раймон потребовал отправить Кнайсль в отставку из-за визита Путина, если она не сделает этого сама. Об этом сообщает Газета.ru. Кроме того, некоторые депутаты выразили опасение, что за прием высокопоставленного российского гостя заплатят граждане Австрии.