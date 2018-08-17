В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран в ходе переговоров 18 августа. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. Об этом пишет Газета.ru.

"Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы - конечно же, и Украина, и Сирия", - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что лидеры вряд ли будут обсуждать возможность оказания совместной помощи Турции в связи с экономическими трудностями в этой стране.

"Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это ж надо обсуждать с Турцией", - сказал он.

Переговоры Путина и Меркель состоятся 18 августа. До этого о готовящейся встрече рассказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт. Он отметил, что Путин и Меркель намерены обсудить сирийский конфликт, ситуацию на востоке Украины, а также некоторые вопросы энергетики. По его словам, переговоры начнутся в правительственной резиденции Мезеберг в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

По пути в Германию Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пройдет в Вене.