Песков назвал стабильной экономическую ситуацию в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает стабильной финансовую и экономическую ситуацию в стране, несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля.

Финансовая и экономическая ситуация в России стабильна, несмотря на ситуацию с курсом рубля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Идет разнонаправленная динамика. Определённая волатильность есть, но хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна", - сказал он.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление курса национальной валюты в последние дни.