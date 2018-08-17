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Песков назвал стабильной экономическую ситуацию в России

12:57
  • пятница
  • 17 августа 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает стабильной финансовую и экономическую ситуацию в стране, несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля.

Финансовая и экономическая ситуация в России стабильна, несмотря на ситуацию с курсом рубля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Идет разнонаправленная динамика. Определённая волатильность есть, но хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна", - сказал он.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление курса национальной валюты в последние дни.

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