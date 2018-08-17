В Тбилиси открылся российский визовый центр

Российский визовый центр начал работу в Тбилиси. Он призван облегчить получение разрешений на въезд в страну для граждан Грузии.

В Тбилиси начал работать Российский визовый центр. Об этом сообщает "Русская планета".

Он будет принимать заявления на визу от граждан Грузии и других стран, а также лиц без гражданства.

Визовый центр будет работать с понедельника по пятницу. Как заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе, работа этого центра "улучшит качество визового и консульского обслуживания граждан".