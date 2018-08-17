Собянин встретился с семьями, получившими квартиры по программе реновации

Сергей Собянин во время осмотра дома-новостройки в Южном Медведкове встретился с семьями, которые получили квартиры по программе реновации. По его словам, до конца года будет начато переселение порядка 10 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел дом-новостройку, расположенный по адресу: улица Полярная, дом №1, корпус №2. Также он пообщался с жителями, получившими квартиры в этом доме по программе реновации, передает TVC.ru.

"В начале 2018 года первые москвичи переехали в новые квартиры по программе реновации. Сегодня программа постепенно выходит на полную мощность. До конца года будет начато переселение порядка 10 тысяч человек. Строятся и проектируются десятки новых домов. Но, конечно, самое сложное – впереди. В следующем году мы начнем обсуждать с жителями проекты новых кварталов, которые будут построены на месте сносимых пятиэтажек. И здесь речь пойдет уже не об отдельных домах, а о том, чтобы вместе с москвичами определить будущий облик города", – заявил глава Москвы.

По его словам, такой программы не было ни в одном городе мира.

"Чтобы не стоять на месте, мы задействовали тот жилфонд, который уже был построен, но не достроен до конца, чтобы перевести его в программу реновации, как ваш дом. Мы довели его до стандарта, который требуется по закону о программе реновации, и его включили в программу. Плюс нашли стартовые площадки, где можно стартовый дом построить, таких нашли 250 и сейчас начинаем строительство", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что еще год назад в городе было много дискуссий, а сейчас жители столицы видят, что программа реализуется эффективно, передает Агентство "Москва".

"Когда мы начали эту программу, я предложил ее не потому, что мне почему-то захотелось, а потому что многие жители, с которыми я встречался, просили продлить старую программу по переселению пятиэтажек. Они видели, что одни пятиэтажки снеслись, а другие остаются", - отметил глава города.

Жители новых домов поблагодарили Сергея Собянина за такую возможность. Москвичи назвали комфортными новые жилищные условия, а также отметили увеличившуюся площадь квартир, чистые подъезды и то, что они остались в своем дворе.

"Спасибо вам. Сделали, как и обещали, все в шаговой доступности. И очень хорошо сделала наша управа - зашли в каждую квартиру, уточнили пожелания. Они молодцы", - сказала пенсионерка Галина Топоркова, которая получила квартиру в доме по адресу: улица Полярная, дом №1, корпус №2. Ей она досталась взамен той, что находилась на той же улице в доме №3, корпус №1.

Собянин поблагодарил ее и других москвичей, согласившихся принять участие в программе, назвал этот поступок мужественным и важным как для самих жителей, так и для города.

Кроме того, он рассказал, что с целью оказания содействия жителям, переселяющимся по программе реновации, в домах-новостройках размещаются специальные Центры информирования. В них работают сотрудники префектур, департамента городского имущества, департамента труда и социальной защиты населения.